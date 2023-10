Jubiläum im Chateau Pech Keller-Theater blickt auf 25 Jahre zurück

Seit August laufen im Kellertheater Chateau Pech die Proben nun für „Antigone“ von Jean Anouilh. Das Stück wurde im Jahr 2000 – also zwei Jahre nach der Gründung des Theaters – schon einmal aufgeführt. Nun wird es in einer neuen Inszenierung mit komplett neuer Besetzung zur Feier des 25. Theaterjubiläums Ende Oktober auf die Bühne kommen. Die Premiere ist am Mittwoch, 25. Oktober, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen folgen in der letzten Oktoberwoche und im November.