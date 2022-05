Jugendtreff Adendorf : Kinder und Jugendliche kochen Gerichte aus aller Welt nach

Im Jugendtreff Adendorf rühren zwei Kinder in den Zutaten für die Enchilada. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Adendorf Im Jugendtreff Adendorf bringen junge Feinschmecker bei einem internationalen Kochprojekt vielfältige Gerichte aus aller Welt auf den Tisch. Für manche ist es die erste Erfahrung bei der Zubereitung von Essen.



Ein Duft nach frischem Gemüse, Fleisch und Gewürzen zieht durch den Jugendtreff Adendorf, kurz JuTA genannt. Adriana Demary, pädagogische Fachkraft der Katholischen Jugendagentur und Projektbetreuerin im Jugendtreff, steht mit einigen Kindern und Praktikant Fynn in der kleinen Küche und schaut ins Rezept. Im Rahmen eines internationalen Kochprojekts kochte das Team auch Enchilada, ein traditionelles Gericht der mexikanischen Küche.

„Die gibt es in zig Variationen“, erzählte die 28-Jährige. „Wir haben uns für Enchilada mit Hackfleischfüllung in Tomatensoße entschieden.“ Liegen die klassischen Tortilla-Weizenfladen erst einmal frisch gefüllt und gut gewürzt in der Soße, wollen die jungen Feinschmecker sie mit Käse überbacken. Diese und ähnliche Kochaktionen finden seit einiger Zeit montags in den Nachmittagsstunden als Gemeinschaftsaktion statt. „Das Projekt kommt gut an und macht den Kindern Spaß“, erzählte Demary. „Wir planen zusammen und ich besorge die Zutaten“.

Gesundes Verhältnis zum Essen

Am darauffolgenden Montag machen sich alle gemeinsam an die Vorbereitungen, stehen abwechselnd am Herd oder am Ofen und decken anschließend für das gemeinsame Essen den Tisch. Neben dem Spaß und dem Genuss bringe das Projekt für die Kinder viele positive Effekte mit sich, erzählte die Jugendfachkraft. So fänden viele Kinder zu einem gesunden Verhältnis zu ihrem Essen, weil „sie wissen, was drin ist“ und wie man es zubereitet. „Außerdem ist es in vielen Haushalten nicht mehr üblich, dass die Kinder den Prozess des Zubereitens mitbekommen“, so Demary.

In der JuTA erleben sie, dass Kochen und gemeinsame Mahlzeiten auch ein Teil des familiären und gesellschaftlichen Miteinanders sind. Ein Blick auf die Umwelt ist dabei inklusive. „Wir versuchen, wenn es geht, regional und in Bio-Qualität einzukaufen“, sagte Demary.

Kein Mangel an Rezeptideen

An Rezeptideen zu den Ländern der Welt mangele es dem Nachwuchs nicht, der Umgang mit Messer und Nudelholz sei hingegen schon mal recht verschieden, berichtete die Projektbetreuerin. „Es gibt Kinder, die hatten noch nie die Gelegenheit, selbst Gemüse für das Essen zu schneiden“, sagte die junge Frau. Sie müssten erst ein wenig üben. Andere sähen ein Rezept, griffen in Schränke und Schubladen und legten einfach schon mal allein los. „Die kochen dann manchmal beinahe vollständige Gerichte“, beschrieb Demary die unterschiedlichen Voraussetzungen.

Wenn einmal weniger Kinder zum Essen kommen als bei den Zutaten kalkuliert waren, ist das im JuTA kein Problem. „Nach der Kochaktion kommen immer die Jugendlichen in den Treff“, sagte die pädagogische Fachkraft schmunzelnd. Die seien im Wachstum, da bliebe selten etwas übrig.

Projekt kommt auch bei Eltern gut an

Eine Weltkarte an der Wand zeigte etliche Landmarkierungen. Auf dem JuTA-Tisch landeten schon indonesisches Nasi Goreng, türkische Gözleme oder Schakschuka, die typischerweise in Nordafrika und Israel gegessen werden. Letzteres ist ein Gericht aus pochierten Eiern in einer Soße aus Tomaten, Zwiebeln, Chili oder Paprika. Sorge, dass die Aktion bald zu Ende ist, brauche man vorerst nicht haben, so Demary. Das Projekt komme nach wie vor bei den Kindern sehr gut an und „es sind ja noch so viele Länder übrig.“