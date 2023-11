Dauerpanne Kindergartenbau in Berkum Säumiger Investor soll abgelöst werden

„Wir haben uns das alles so nicht gewünscht“, so Brucato. „In zehn Jahren haben wir so eine Situation noch nicht erlebt.“ Und man habe schon so einige Kitas im ganzen Land auf die Beine gestellt. Auch für Wachtberg sei man vorbereitet: „Bei uns liegt eine Möbelplanung fertig vor. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Sollte die Kita gebaut sein, könne man in kürzester Zeit einziehen. „Wir sind selbst vertröstet worden“, so der Regionalleiter.