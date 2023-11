Schutzkonzept für Kitas Gemeinde Wachtberg will Kinder besser schützen

„Nur wer Bescheid weiß, kann auch Bescheid sagen.“ Das ist etwa ein wichtiges Prinzip in der täglichen Arbeit von Stefanie Weißenfels vom Familienzentrum Drachenfelser Ländchen, die an dem Projekt beteiligt war, und ihre Kolleginnen. „Wir fördern die Kinder dahingehend, dass sie sich klar äußern, um so in Alltagsentscheidungen eingebunden zu werden“, erklärt die Kitaleiterin. Das könne sich etwa auf Essen, Spielen oder Körperpflege beziehen. Das bedeutet nicht, dass die Ein- bis Sechsjährigen stets ihren Willen durchsetzen können. Aber sie erkennen, dass nicht immer alles so möglich ist, wie sie das gerne hätten, erklärt die erfahrene Pädagogin: „Sie lernen in solchen Situationen auch, dass man sich manchmal zurücknehmen muss.“ Dadurch werde vor allem die soziale Kompetenz der Kinder gefördert.