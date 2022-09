Besonderes Konzept mit viel Elternengagement : Kita Drachenhöhle in Wachtberg feiert 30-jähriges Jubiläum

Henry (2), Florentine (4) und Emil (6) warten bei den Eltern Veit und Frederike Jäger auf einen freien Platz im Kettenkarussell. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Niederbachem Beim Fest zum 30-jährigen Jubiläum der Kita Drachenhöhle in Wachtberg-Niederbachem füllte sich die eigens abgesperrte Mehlemer Straße schnell. Die Einrichtung wird wie die Feier von den Eltern sehr unterstützt.



Von Petra Reuter

Ein besonderes Konzept, genug Personal und viel Eigeninitiative kennzeichnen die Kita Drachenhöhle in Wachtberg. So stemmten auch viele Hände die Vorbereitungen für das 30-jährige Jubiläum. Dem Fest konnte am Samstag auch der kurze Sturzregen nichts anhaben. „Wir hatten genug Zelte und Pavillons aufgebaut“, berichtete Marek Krawczyk, Vorsitzender der Elterninitiative. Einigen Besuchern war die Abkühlung offenbar so willkommen, dass sie einfach im Regen stehenblieben und das lang ersehnte Nass von oben genossen.

Einen Grund dafür, warum dieses Fest ebenso wie seit vielen Jahren die Kita als verlässliches Betreuungsangebot in Wachtberg funktioniere, erklärte er ebenfalls: „Jeder findet hier eine Aufgabe, die er gut erfüllen kann.“ So gestaltete beispielsweise das Musikerehepaar Elisa und Robert Wittbrodt einen Teil des musikalischen Programms, andere hatten Kuchen gebacken, Tische und Bänke aufgebaut. Bisher sei es noch nicht vorgekommen, dass ein Elternpaar sich gar nicht beteiligen konnte, sagte Krawczyk. Das Engagement, die Organisation und die Struktur des Initiativ-Kindergartens komme schließlich dem Nachwuchs und ihren Familien zugute.

Frederike und Veit Jäger sind mit den Kindern Emil (6), Florentine (4) und Henry (2) Teil der Elterninitiative. „Eine gute Elterngemeinschaft, ein gutes Konzept, gute Öffnungszeiten, wenig Schließungszeiten in den Ferien und gutes Essen“ - all das sind aus Sicht von Veit Jäger Gründe, seine Kinder in dieser Kita betreuen zu lassen. Für die berufstätigen Eltern sei vor allem die Verlässlichkeit wichtig.

Das Konzept erklärte die stellvertretende Leiterin Mareike Harzen so: „Wir lassen die Kinder mitentscheiden, setzen aber dort, wo es nötig ist, auch Grenzen.“ So dürften die Kleinen beispielsweise selbst aussuchen, was sie anziehen, wenn die Gruppe gemeinsam rausgehe. Außer wenn es ein Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit der Kinder gebe, dann setzten die Erzieherinnen Regeln, sagte Harzen. Deshalb sei bei großer Hitze ein Sonnenhut Pflicht. Wenn die Kleinen dann eine Pause im Schatten machten, dürften sie wieder selbst entscheiden, ob sie den Hut auf dem Kopf behalten möchten oder nicht.

Kita Drachenhöhle eröffnete 1992 mit sechs Mitarbeitenden

An den Start ging die Einrichtung laut dem Vorsitzenden 1992 mit sechs Mitarbeitenden. Kontinuierlich gewachsen, betreuen heute 16 Kräfte gut 50 Kinder in der alten Schule Mehlems und dem dazugehörigen Anbau. Krawczyk betonte das Ziel, „Kinder kindgerecht an die täglichen Geschehnisse in der Welt heranzuführen und sie für einen entsprechenden Umgang zu sensibilisieren“, unter anderem bei der Medienerziehung. Bürgermeister Jörg Schmidt dankte den Engagierten ebenso wie dem Erzieherinnenteam für die vielschichtigen Bildungsangebote und die Werteerziehung. Gesellschaftliche Werte seien in der heutigen, zum Teil brutalen Zeit immens wichtig und sollten einen wachsenden Stellenwert einnehmen, sagte Schmidt.