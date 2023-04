Abwasserreinigung in Wachtberg Das Klärwerk in Pech soll wachsen

Und Katharina Hark weiter: „Alle Reinigungsstufen müssen das Abwasser so reinigen, dass die vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden können.“ Zudem gehe es darum, die einzelnen Becken der Reinigungsstufen so zu dimensionieren, dass diese die zusätzlichen Mengen auch aufnehmen können. Das Klärwerk bei Pech, wo das Abwasser von Pech, Villip, Villiprott und Holzem gereinigt wird, entstand in den 70er Jahren. 2002 war die Anlage umfangreich erweitert und modernisiert worden.