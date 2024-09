Kleiderbörse in Wachtberg Warum tauschen besser ist als kaufen

Keine säuselige Kaufhausmusik, keine höflich-aufdringlichen Verkäufer, gut beleuchtete und nicht zu enge Umkleidekabinen, das sind drei Dinge, die die Besucherinnen der ersten Kleidertauschbörse der Nachhaltigkeitsinitiative Wachtberg angenehm fanden. Das wichtigste Argument war aber am Samstag im Berkumer Schulzentrum, dass man kein Geld mitbringen musste. Man konnte entspannt in den aussortierten Kleidungsstücken anderer Frauen stöbern und so nachhaltig wie es nur geht den eigenen Kleiderschrank neu bestücken.