Folgen des Klimawandels in der Region Bakterien und Baumpilze in Wachtberg auf dem Vormarsch

In Wachtberg ist der Klimawandel in der Landwirtschaft angekommen. Während viele stabile alte Obstbaumsorten Jahrzehntelang mit üblichen Wetterkapriolen zurechtkamen, hinterlässt die stetige Klimaveränderung inzwischen deutliche Spuren an Apfelbaum und Co. Wie sie als Bio-Landwirtin mit den Schäden an Stämmen ebenso wie mit der Gefahr von Überflutungen umgeht, berichtete Dorothee Hochgürtel bei einer Führung im Rahmen der BioWochen NRW 2023 zum Thema „Was macht der Klimawandel mit Wachtbergs Streuobstwiesen?“.