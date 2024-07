Sommer-Special in Wachtberg: Konzert voll Blues, Jazz und Humor

Darf es vielleicht ein wenig exzentrisch und witzig sein? Da dürfte der Auftritt der Band Da.Da.Da. gefallen, die sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Mit viel Spielfreude und Humor bearbeitet das Trio Jazzklassiker und alles dazwischen und außerhalb. „Dabei geht die Band regelmäßig ‚all in‘ und überrascht dabei gerne die Jazzfans und besonders gerne auch sich selbst“, heißt es. Zur Besetzung gehören Robert Niegl am Keyboard, Christian Kussmann am Bass und Bodo von Lonski am Schlagzeug.