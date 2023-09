NRW-Umweltministerin im Kottenforst Durch wilden Müll entsteht ein massiver Schaden im Wald

Obwohl Deutschland eines der waldreichsten Länder Europas ist, seien die Bußgelder für Müllsünder verhältnismäßig bescheiden, so die Fachleute. Wird man erwischt, sind in NRW zwischen 50 und 5000 Euro fällig. In vielen Nachbarländern kassiere man ein Vielfaches, so Schütte. Sieht man jemanden beim illegalen Müllabladen, rät Schütte: „Nummernschild notieren und melden.“ Immerhin sei der Wald als Sauerstoffproduzent, als Erholungsort, als natürlicher Wasseraufbereiter und als Klimaschutzfläche auch volkswirtschaftlich von hohem Wert. Wilde Müllhalden melden kann man heutzutage beispielsweise per Handyapp namens „Müllweg! DE“, kostenfrei erhältlich für iOS und Android.