Umbau in Wachtberg-Holzem steht an : Krahnhofstraße in desolatem Zustand

Umbau in Wachtberg-Holzem steht an

Die Krahnhofstraße in Wachtberg-Holzem soll im kommenden Jahr neugestaltet und saniert werden, weil sich die desolate Ashaltoberfläche nicht richtig reparieren lässt.

Nachdem die Arbeiten zum Ausbau und zur Neugestaltung der Verbindungsstraße zwischen den Wachtberger Ortsteilen Villip und Holzem nach rund vier Monaten Bauzeit nun abgeschlossen worden waren und am Freitag die Freigabe der Straßenverbindung für den Verkehr erfolgte, stehen nun die Planungen für den nächsten Bauabschnitt an. Auch dafür ist das Büro für Ingenieur- und Tiefbau, Berthold Becker aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, beauftragt. Über den Stand der Planungen informierten die Gemeinde Wachtberg und das Ingenieurbüro am Donnerstagabend im Schützenhaus in Villiprott.