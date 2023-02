Workshop in Wachtberg : Autorin bringt Schülerinnen kreatives Schreiben bei

Gemeinde Wachtberg erinnert an Regeln : Darum müssen Hunde auch in der Natur an die Leine Frühlingshafte Temperaturen locken mehr Hundehalter und ihre Hunde in die Natur, gleichzeitig beginnt bald die Brutzeit. Den Mitarbeitern des Wachtberger Ordnungsamts fallen immer wieder frei laufende Hunde auf, die sich nicht zurückrufen lassen.