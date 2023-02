ÖPNV in Wachtberg : Kreis bezweifelt Notwendigkeit der Haltestelle „Post“ in Villip

Erster digitaler Übersichtsanzeiger im linksrheinischen Kreis : Busse in Wachtberg übermitteln GPS-Daten an neue Anzeigetafel Die dynamische Fahrgastinformation erleichtert an Bushaltestellen die Information zu den nächsten Abfahrten. Am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum wurde nun eine ganz besondere Anzeige in Betrieb genommen.