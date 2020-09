Corona in Wachtberg : Kreisgesundheitsamt schließt Schulstandorte in Villip und Pech

Wachtberg Die Grundschuldependancen in Villip und Pech bleiben an diesem Montag geschlossen. Das hat das Kreisgesundheitsamt beschlossen, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass drei Lehrkräfte positiv auf Corona getestet worden waren.



Der Test einer weiteren Lehrperson war zwar negativ, soll aber noch einmal wiederholt werden. Bürgermeisterin Renate Offergeld bestätigte entsprechende GA-Informationen. „Da nicht klar eingegrenzt werden konnte, wer alles unmittelbaren Kontakt hatte, hat sich das Gesundheitsamt zu diesem Schritt entschieden, wir sind als Schulträger außen vor“, so Offergeld.

Die Katholische Grundschule Villip hat einen weiteren Standort in Pech – einige der 14 Lehrer sind in beiden Einrichtungen eingesetzt; hinzu kommt das OGS-Team. Laut Homepage gibt es insgesamt elf Klassen mit 238 Schülern. „Am Sonntag sind alle Eltern informiert worden“, sagte Offergeld. Das Gesundheitsamt ermittle noch, welche Kontaktpersonen in welche Kategorien fielen.