Oldtimer begeistern Rallye-Zuschauer Krönungspicknick mit Oldtimern bei englischem Wetter

Laut Clubvorsitzendem Hans-Christoph Schäfer waren etliche Fahrzeuge aus limitierter Auflage unterwegs. „Es sind viele Leute dabei, die im Alter auf die Schätzchen zurück gucken, die sie in der Jugend gefahren sind oder die sich in der Jugend nicht leisten konnten und heute erschwinglich sind.“, so Schäfer. Oft haben die Eigentümer die Fahrzeuge selbst wieder importiert oder und selbst in liebevoller Detailarbeit wieder aufgebaut. Manch einer kündigte angesichts des einsetzenden Regens an, sein Schätzchen gleich nach der Ankunft umfangreich trockenzulegen.