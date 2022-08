Wörterbuch auf Platt : Kruttstoppe ist ein kleiner Mensch

Wachtberg-Werthhoven Robert Hellwig veröffentlicht sein Pössemer Wörterbuch. Er kommt zu dem Ergebnis: Platt ist nicht gleich Platt.

Entstanden war die Idee zu diesem Buch bei abendlichen Gesprächen im Pössemer Treff. Angeregt durch den Besuch und den Vortrag von Georg Cornelissen, Sprachforscher und Spezialist für die Sprachen des Niederrheins, bereicherte Hellwig die Abende mit seinen umfangreichen Kenntnissen des Pössemer Platts. „Das musst du mal aufschreiben“, habe man ihm gesagt, berichtete er. „Weil all diese Dinge nämlich sonst in Vergessenheit geraten.“

Rätseln über die Herkunft der Worte

Um auch Menschen ohne mundartliche Wurzeln die Möglichkeit zu geben, die Worte zu erschließen, beschreibt der Autor im Vorwort die Schreibung ebenso wie einige der wichtigsten Ausspracheregeln. So werden die Buchstaben e und i in der Kombination „ei“ in der Regel einzeln und nicht wie das Frühstücks-Ei gesprochen.

Blättern Einheimische durch das Buch, werden sie sich an viele Ausdrücke erinnert fühlen, die sie vielleicht lange nicht gehört haben. Wer die Seiten als Nicht-Werthhovener oder gar in völliger Unkenntnis des rheinischen Platts aufschlägt, wird als Freund von Sprache und ihren Eigenheiten sicher seinen Spaß dabei haben, die Wurzeln einiger Ausdrücke zu ergründen. So darf beispielsweise gerätselt werden, was genau das Kruttkömpsche (Marmeladenschüssel) mit dem Kruttstoppe (sehr kleiner Mensch) zu tun hat. Zusätzlich zur Auflistung der Wörter Platt-Hochdeutsch/Hochdeutsch-Platt finden die Leser auf den 228 Seiten einige Redewendungen und ihre Übersetzungen. Bei der Auflistung der alten Flurbezeichnungen unterstützte der Werthhovener Georg Weber.