Werkschau in Villip : Künstler zeigen bei HofArt in Wachtberg ihre Werke

Künstler zeigen bei HofArt in Wachtberg ihre Werke

Werkschau in Villip

Wachtberg-Villip Die Familie Kemp richtet auf ihrer Hofanlage in Wachtberg-Villip am nächsten Wochenende wieder die HofArt aus. Im Ambiente des historischen Gebäudes zeigen Künstler ihre Werke.

Nach langer Abstinenz und zwei Ausstellungen unter Corona-Bedingungen öffnet in Kürze die HofArt erstmals wieder fast im bekannten Format. Einzig auf den geselligen Jazzabend mit Wein am Freitag müssen die Besucher noch verzichten. Zum Ausgleich erweiterte Familie Kemp die Ausstellungzeiten am Samstag und Sonntag.