Bienen auf der Apfelroute : In Kürrighoven steht die zwölfte Erlebnisstation

Wachtberg-Kürrighoven Seit 2019 gibt es die Apfelroute der fünf linksrheinischen Kommunen. Die zwölfte Erlebnisstation steht jetzt in Kürrighoven und dreht sich um Bienen und Streuobstwiesen. Eine weitere auf Wachtberger Gebiet soll am Ehrenmal folgen.

Die Strecke entlang des roten Apfellogos, die der Verein Rhein-Voreifel Touristik mit Sitz in Ließem 2019 kreiert hat, ist nun um eine Erlebnisstation reicher. An der „Alten Höhle“ in Kürrighoven gibt es Wissenswertes rund um Honigbienen und Streuobstwiesen, wie die Gemeinde Wachtberg mitteilte. Auf dem idyllisch gelegenen Platz dürfte vor allem die überdimensionale hölzerne Biene Kinder in ihren Bann ziehen. Wobei auch Bürgermeister Jörg Schmidt und Beigeordneter Swen Christian bei ihrem Besuch kürzlich Spaß hatten an der Figur mit den beweglichen Flügeln.