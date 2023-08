Besuch im Skulpturenpark des Katharinenhofs in Schweinheim Kunsterlebnis im Grünen

Schweinheim · Eine Landpartie in der Stadt? Im Skulpturenpark Katharinenhof ist das kein Problem. Auf dem großzügigen Gehöft des Künstlerpaars Beikircher an der Venner Straße in Schweinheim umgibt die Besucher auch noch jede Menge Kunst.

25.08.2023, 16:00 Uhr

Entdeckungsreise im Skultpturenpark: GA-Leserinnen und Leser betrachten auf einer Führung mit Hausherrin Anne Beikircher Kunstwerke rund um den Katharinenhof in Schweinheim. Foto: Sylvia Binner





Von Sylvia Binner Head of Editorial Development