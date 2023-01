Künstler aus Wachtberg : Kunstmaschinen-Meister Reiche plant neue Ausstellung

Der Wachtberger Künstler Willi Reiche an einem seiner Kunstobjekte. Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg-Pech Der Wachtberger Künstler Willi Reiche bereitet derzeit in seinem Atelier einen zwölfteiligen Zyklus von Kunstmaschinen für eine ab April in Rheinbach stattfindende Ausstellung vor. Was die Besucher erwartet.



Hinter der Fassade eines Fachwerkhauses an der Pecher Hauptstraße ist Willi Reiche, der als „Meister der Kunstmaschinen“ bekannt ist, seit inzwischen mehr als 45 Jahren mit seinem Atelier zu Hause. Reiche, der nach eigenem Bekunden 36 Semester Kunstgeschichte studierte und acht Jahre lang einen Grafikbetrieb führte, setzte seine Schwerpunkte des künstlerischen Schaffens zunächst auf Objekte aus Holz und Metall, auf Holzplastiken und stilisierte Figuren und Charaktere aus Metall. Zwischen 1989 und 1989 fertigte er Möbelunikate mit skulpturalem Charakter, Metallobjekte und Rauminstallationen.

Seit Ende 1989 widmet sich der Künstler Kunstmaschinen mit Elektromotoren sowie Antrieb durch Muskelkraft und Wind. Gerade entsteht in seinem Pecher Atelier ein zwölfteiliger Zyklus unter dem Gesamtthema „Von der Wiege bis zur Bahre“. Es handelt sich unter anderem um eine immens große Geburtszange, um einen Kinderstuhl (mit Geräuschkulisse), um eine unter dem Namen „Mobilität“ entstehende Installation sowie um ein Laboranlagen-Gerüst, in dem Flüssigkeiten in Bewegung sind und passende Beleuchtung schon angebaut ist. „Die Vernissage zu dieser ganz besonderen Ausstellung soll am 1. April im Glaspavillon der Glasfachschule Rheinbach stattfinden und hierzu werden ergänzend noch Sensoren platziert, mit denen die Zuschauer selbst von außen durch Glasscheiben hindurch die verschiedenen Installationen zu Bewegungen starten können“, erläutert Reiche.

Der in den vergangenen zwei Jahren entstandene „Moving-Art-Garden – MAG Bonn“ an der Landstraße 158 zwischen Pech und Bad Godesberg, eine kombinierte Open-Air-Bühne mit Skulpturengarten, wird noch elektrifiziert und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Bei den Wachtberger Kulturwochen 2022 stellte Reiche erstmals im MAG-Garten neun schwebende Arbeiten vor. Oberhalb von Remagen sind in der sogenannten Kunstmaschinenhall (KMH) aktuell weitere 40 Kunstmaschinen von Reiche für den Innenbereich zu sehen.

Aktuell wird der „Bügelpalast“ von Reiche im Rahmen einer Ausstellung des Bundesverbands Bildender Künstler (BBK) im Dortmunder U-Zentrum für Kunst und Kreativität gezeigt. „Das Material für diese Installation, sechs Bügelmaschinen und eine Heißmangel sowie Hitzemulden stammen aus Garagenfunden sowie historischen Materialien. Auf Reisen begeben sich die Kunstmaschinen aus Wachtberg-Pech heute zu Ausstellungen und in Galerien sowie Museen quer durch Europa. „Langfristig benötigen wir eine wesentlich größere Maschinenhalle als Ausstellungsfläche und diese am liebsten in der Region Bonn/Rhein-Sieg“, sagt Reiche .