Angebot von Ehrenamtsbörse und DRK : Kurse sollen Wachtberger auf Katastrophen vorbereiten

Wachtberg Im Herbst soll es in Gimmersdorf und Werthhoven spezielle Erste-Hilfe-Kurse geben, die die Menschen befähigen, auch über einen längeren Zeitraum Verletzte zu versorgen und Einsatzkräfte sinnvoll zu unterstützen. Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenlos.

Kurse sollen Wissen vermitteln, wie man bei einer Katastrophe richtig handelt

Vor allem im Hinblick auf die Flutkatastrophe waren, obwohl unzählige Rettungskräfte im Einsatz waren, viele Menschen in den Katastrophengebieten zunächst auf sich allein gestellt. Vieles mussten sie organisieren und Verletzte notdürftig versorgen. Genau darum soll es bei den Kursen, die in Gimmersdorf und Werthhoven stattfinden sollen, gehen. Wie können Menschenleben gerettet werden? Wie können Sachwerte vor Zerstörung bewahrt werden? Wie kann eine medizinische Erstversorgung auch über einen längeren Zeitraum gelingen? Das alles seien Fragen, die in den Tagesseminaren beantwortet werden. Das notwendige Wissen wird dabei in sechs Stunden á 45 Minuten vermittelt – entsprechende Pausen wird es geben, wie Michael Turley, Vorsitzender der Ehrenamtsbörse, dem GA erklärte. Viele wüssten nicht, wie man in Notsituationen reagieren muss, daher seien solche Kurse wichtig. Ein Inhalt sei daher auch, wie Laien die professionellen Einsatzkräfte bei der Notfallversorgung unterstützen können. „Die Inhalte ranken sich daher um die Themen der Ersten Hilfe in außergewöhnlichen Notlagen zum Beispiel psychische Betreuung oder Wundversorgung sowie Unterstützung von Einsatzkräften“, so Turley weiter.

Kurse werden vom Rhein-Sieg-Kreis unterstützt

An den Kursen können jeweils acht bis 20 Interessierte teilnehmen, stattfinden sollen diese am 24. September, 1. Oktober und am 29. Oktober im Dorfsaal in Gimmersdorf sowie am 19. November in Werthhoven. Die kostenlosen Seminare, die vom Rhein-Sieg-Kreis unterstützt werden, richten sich an alle ab zehn Jahren. Wie Turley dem GA weiter erklärte, würde die Idee zu diesen Kursen auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zurückgehen, bei dem er selbst einmal gearbeitet hat. Turley rechnet mit einem regen Interesse an den Kursen, weshalb die Termine auch so früh angekündigt werden. „Wir wollen alles gut planen und schließlich soll auch die Altersstruktur in den Kursen stimmen“, so der Vereinsvorsitzende.