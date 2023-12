Rote Ampel missachtet Autofahrerin bei Unfall mit Lkw in Wachtberg verletzt

Wachtberg · Am Freitagmorgen ist eine 55-jährige Autofahrerin bei einen Unfall auf der L158 in Wachtberg verletzt worden. Vermutlich missachtete ein Lkw-Fahrer eine rote Ampel und stieß so an einer Kreuzung mit der Frau zusammen.

29.12.2023 , 12:24 Uhr

Ein Lkw-Fahrer missachtete eine rote Ampel und kollidierte so mit einer Autofahrerin auf der L158 (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska





Von Chantal Dötsch