Lärmaktionsplan So können die Wachtberger helfen, (Verkehrs-)Lärm zu minimieren

An der Pecher Hauptstraße ist es zu laut, sind sich zwei Hinweisgeber einig. Der eine sieht das Problem im zunehmenden Verkehr nach der Coronazeit, der sich durch weitere Baugebiete in Berkum und Umgebung noch verdichten werde, so die Befürchtung. Ein Vorschlag: Flüsterasphalt. Der zweite macht Busse und Lkw, die sich häufig nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten, für den Lärm verantwortlich. „Die Pecher Hauptstraße ist im Ortskern sehr eng, die Fahrzeuge rattern in einem knappen Meter Entfernung von der Hauswand viel zu schnell und damit zu laut vorbei“, so die Kritik. Die Lösung sieht der Hinweisgeber in baulichen Maßnahmen zur Einhaltung der Geschwindigkeit, die preiswert zu errichten seien.