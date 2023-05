Lifestylemesse auf Burg Adendorf Bummeln, Entdecken und Shoppen bei der Landpartie

Dass die Landpartie beliebt ist, merkt man als Besucher nicht nur vor Ort anhand der Besuchermengen, sondern auch schon bei der Anfahrt. Stau im direkten Umfeld des Veranstaltungsortes sind keine Seltenheit, vor allem dann, wenn das Wetter mitspielt. Parkplätze wird es auch in diesem Jahr wieder entlang der L 123 geben. Die Gemeinde Wachtberg hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass in Adendorf die Straßen Georg-von-Loe-Straße, Bachstraße, Schäferstraße, Alter Weg und die Kirchstraße nur für Anlieger freigegeben sind. Die Burgstraße wird – zur Führung auf die Parkplätze und zum Abführen von den Parkplätzen auf die L 123 – zur Einbahnstraße. „An der L123, Einmündung Burgstraße, wird eine Lichtzeichenanlage aufgestellt. Die Zufuhr von der L123 zu den Parkplätzen erfolgt mittig auf der L123 zwischen Adendorf und Arzdorf über einen Wirtschaftsweg, der ebenfalls zur Einbahnstraße wird“, erklärte die Gemeinde in einer Mitteilung. In diesem Jahr werde es auch erstmalig einen Parkplatz mit Auffahrt direkt nach dem Ortsausgang Adendorf geben.