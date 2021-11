Weihnachtsaktionen in Werthhoven : Lebendiger Adventskalender

Claudia von Heymann und Hans-Joachim Duch zeigen den von den Kindern und Jugendlichen aufgestellten und geschmückten Weihnachtsbaum vor der Jakobuskapelle. Foto: Petra Reuter

Werthhoven In Werthhoven stimmt ein lebendiger Advent auf die Weihnacht ein. Bald beginnt der Weihnachtscountdown bei der Familie Mausehund.



Weihnachtlich soll es in Werthhoven trotz der Pandemie sein. Deshalb setzte der Bürgerverein Werthhoven eine ungewöhnliche Idee in Form von Außenveranstaltungen um. In einem lebendigen Adventskalender gibt es ab dem ersten Advent fast jeden Abend ein kleines Event mit Überraschungen für die Werthhovener.

Weitgehend Outdoor-Veranstaltungen

Vor knapp zwei Jahren war die Idee erstmals aufgekommen. „Der eine oder andere im Verein hatte ähnliche Aktionen schon einmal in Nachbargemeinden gesehen. Wir fanden das gut“, resümierte Mitorganisatorin Claudia von Heymann die Phase vor der Entscheidung für einen lebendigen Adventskalender. Das Echo aus dem Ort war positiv. „Es haben sich viele gemeldet, die mitmachen wollten.“ Weil die Infektionszahlen aktuell in die Höhe schießen, beschlossen die Initiatoren, in der Hauptsache Outdoor-Events zuzulassen. „So kann in jedem Fall alles wie geplant stattfinden“, sagte von Heymann. „Auch das traditionelle Choralblasen am dritten Advent.“

Den Auftakt gestalteten Kinder und Jugendliche aus dem Ort. Sie stellten am Samstag vor dem ersten Advent den Weihnachtsbaum an der Jakobus-Kapelle auf und schmückten den grünen Weihnachtsboten. Ihnen folgen unter anderem Abende mit Glühwein, weihnachtlichem Schnitzen und einer Geschichte des Weihnachtsbaums. Selbstverständlich dachten die Aktiven auch an den Nikolaus in Person, einen besinnlichen Gitarrenabend und ein Event zum Weihnachtsliedersingen. Die komplette Übersicht der Veranstaltungen finden Interessierte unter www.werthhoven.de/Adventskalender.

Spenden sammeln für die Flutopfer

Diese Aktion zeige wie viele andere im Laufe der mittlerweile fast zwei Pandemiejahre, dass man zumindest an der frischen Luft und mit dem großzügigen Platz im Pössemer Treff trotzdem viel machen kann, fand Hans-Joachim Duch, Vorsitzender des Bürgervereins. So bot der Verein im Jahresverlauf ein Heringsessen und Spargelessen „to go“ an, er veranstaltete das traditionelle Müllaerobic und brachte im Frühjahr bei der Pössemer Nektarbar rund 150 Tütchen Blumensamen an den Mann und die Frau. Auf der Fläche eines örtlichen Landwirts legten sie in einer Gemeinschaftsaktion zusätzlich zu den bereits bestehenden Blühstreifen 2500 Quadratmeter Extra-Blühfläche an.

„Außerdem hatten wir unser Sommerfest“, zählte Duch weiter auf. Die dortigen Einnahmen spendete der Verein über die GA-Sonderaktion Weihnachtslicht für die Flutopferhilfe. So trugen die Werthhovener mit mehr als 8000 Euro zur Gesamtspendensumme von 6,4 Millionen Euro für die Menschen bei, die bei der Flut zum Teil alles verloren haben. Wie Einnahmen aus den Weihnachtsaktionen verwendet werden, wolle man später entscheiden, sagte von Heymann.