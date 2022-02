Evangelische Kita in Ließem : Leiterin berichtet über den Alltag in Containern

Wachtberg-Liessem Die Kita-Container in Ließem sind nur eine Zwischenlösung. Und doch fühlen sich die Kinder sehr wohl, wie Leiterin Karin Pagenkopf im Bildungsausschuss erzählte. Umgewöhnen müssen sich die Erzieherinnen künftig nicht: Der Neubau entsteht nun endgültig am alten Standort.

Sie sind wortwörtlich angekommen in ihrem neuen Schnuffelhaus, die eine Gruppe der evangelischen Kita in Ließem. Leiterin Karin Pagenkopf erzählte im Bildungsausschuss anschaulich vom Umzug in das Container-Provisorium. Dieser war nötig geworden, da der Anbau der Kita an der Marienstraße völlig marode ist; Gebäude und Grundstück gehören der Gemeinde. „Die Wege sind länger, aber es macht Spaß“, sagte Pagenkopf zum Alltag in den Containern. Neuer Luxus für sie sind ein eigener Raum und für die Kinder bodentiefe Fenster, sodass sie draußen alles beobachten können. Und auch der Abbruch der alten Räume, der laut Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) jetzt beginnt.