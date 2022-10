Angebot in Wachtberg-Berkum : Lesetheater mit Überraschungsgarantie

Das Kulturcafé

Das Kulturcafé lädt jeden zweiten und vierten Freitag im Monat für 18 Uhr ins Haus Helvetia, am Bollwerk 10 in Berkum, ein. Das Lesetheater von und mit Monika Clever beginnt am 28.10.2022 um 18 Uhr. Danach öffnen sich die Türen zum Kulturcafé am 11. November um 18 Uhr als Zuhör-Café mit Heidi Rusnak und Antje Schönefeld mit Berichten aus dem Ausland. Am 25. November um 18 Uhr begrüßt die Wachtberger Autorin Nadia Kobler-Ringer alias Georgie Severin Gäste zu einer Lesung aus ihrem Buch Operation Forever K. Weitere Informationen erhalten Interessierte kuemmerkasten@wachtberg-evangelisch.de.