Zeichen der Hoffnung, aber auch Mahnung Wachtbergs Landwirte verzichten auch diesmal auf Beteiligung an Lichterfahrt

Zuvor hatte man, wie der Wachtberger Ortslandwirt Michael Hüllen erzählt, schon bei den eindrucksvollen Ausfahrten in der Vorweihnachtszeit in Wachtberg am Limbachstift-Altenheim angehalten, um die Senioren zu begeistern, an anderer Stelle blickten die Traktorfahrer in leuchtende Kinderaugen. Der weitere Fahrtweg führte seinerzeit auch zwei Mal zur Bonner Universitätsklinik und zum Marienhospital, um dort die kleinen und großen Patienten zu überraschen.