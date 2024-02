Alles fürs Kind Verkäuferansturm auf Frühjahrsbasar im Ließemer Köllenhof

Die freuen sich schon auf Sommerjacken, Schlafsäcke oder eine neue Lego Spielewelt: alles dabei in der großen Auswahl an Kleidung, Spielzeug und anderen Gebrauchsgegenständen für die Kleinen. An dem Sonntag können Mamis, Papis, Omas, Opas und alle Schnäppchenjäger von 14 bis 17 Uhr im Köllenhof stöbern. Für die Kleidung, vorrangig Sommerkleidung ab Geburt bis Größe 176 und die Auswahl an Spielsachen und Büchern, gibt es jeweils einen großen extra Raum.