Konzert in Wachtberg-Berkum : Lions Club organisiert Gospel-Konzert

Werben für das Benefiz-Konzert der Lions (v. hi. li. nach vo. re.): Monika Schneider-Henseler, Ismene Seeberg-Elverfeldt, Hildegard Ronte-Zarth, Gudrun Mieth-Leichsenring und Angelika Wurm. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Berkum Der Lions-Club Meckenheim-Wachtberg und der Gospelchor „Joy ‚n‘ Glory“ veranstalten in der Kirche Sankt Maria Rosenkranzkönigin in Berkum gemeinsam ein Benefiz-Gospelkonzert. Der Erlös soll für Weihnachtsgeschenke-Aktionen in der Region verwendet werden.



Für den Lions-Club Meckenheim-Wachtberg war die Situation in den vergangenen eineinhalb Jahren schwierig. Das Clubleben und viele Benefiz-Aktionen waren nur auf digitalen Wegen aufrechtzuerhalten. Als die Flut kam, halfen die Mitglieder in Not geratenen Menschen mit Spenden, Rat und Tat. Nun soll das erste reguläre Benefiz-Konzert der Löwen in Berkum stattfinden. Der Erlös ist dieses Mal für die traditionellen Weihnachtsgeschenke-Aktionen im Ländchen und der benachbarten Apfelstadt bestimmt.

14. Weihnachtsgeschenke-Aktion für bedürftige Kinder und Senioren

„Wir fühlen uns dem internationalen Motto der Lions-Clubs ‚we serve‘ verpflichtet“, sagt Gudrun Mieth-Leichsenring, Vorstandsmitglied des Clubs. Diesem Grundsatz folgend wollen die Engagierten in diesem Jahr die 14. Weihnachtsgeschenke-Aktion für bedürftige Kinder und Senioren in Wachtberg und Meckenheim realisieren. Dabei gehören die Beschenkten nicht zwangsläufig zum Kreis derer, die staatliche Unterstützung erhalten. „Manche Familien wollen keine Unterstützung beantragen, obwohl sie es könnten“, so Mieth-Leichsenring.

Senioren bekommen einen Präsentkorb

Herauszufinden, wer sich über eine kleine Unterstützung freuen könnte, sei vor allem mit Blick auf den Datenschutz eine logistische Meisterleistung des Lions-Mitglieds Ute Leonardy, berichtet Mieth. Für die Senioren stellen die Löwen in der Regel einen Präsentkorb zusammen. Damit die betroffenen Kinder anonym bleiben, erhalten die Aktiven lediglich Informationen zu Alter und Geschlecht der Kinder sowie zu den Wünschen. Oft stehen Lego, Playmobil, Puppen oder ein Puppenwagen auf den Zetteln, manchmal auch ein Schulranzen. Die Löwen besorgen die Geschenke und geben sie kurz vor Heiligabend bei den Eltern ab. Heiligabend liegt das Päckchen dann unterm Weihnachtsbaum.

Chor unterstützt Aktion gerne

„Eine solche Aktion unterstützen wir gerne, wir waren sofort dabei“, sagen Chorleiterin Monica Schneider-Henseler und die Sängerinnen Ismene Seeberg-Elverfeldt und Hildegard Ronte-Zarth vom Gospelchor „Joy ‚n‘ Glory“ unisono. Aus dem Aufführungsprogramm mit englischen, deutschen und afrikanischen Stücken will Schneider-Henseler nur zwei Titel verraten: „Oh, happy Day“ und „Total Prayer“. Als besonderes Highlight begleitet der schon als Jugendlicher in Musikwettbewerben sehr erfolgreiche Nachwuchspianist Paul Tintelnot die Gospelsängerinnen und -sänger am Konzertabend.

Die aktuellen Corona-Regelungen haben die Organisatoren im Blick. „Es wird keine Begrenzung der Besucherzahlen geben, aber die 3-G-Regelung“, kündigt Angelika Wurm an und betont: „Wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder ein Konzert veranstalten dürfen.“