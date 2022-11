Feste in Wachtberg : Adendorfer Martinsmarkt fällt erneut aus

Wachtberg-Adenau Der Adendorfer Martinsmarkt fällt auch in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen noch einmal aus. Doch die Veranstaltung ist für das kommende Jahr bereits in Planung.

Zum letzten Mal soll in diesem Jahr der Adendorfer Martinsmarkt ausfallen. Wegen der Energiekrise und vieler Unwägbarkeiten rund um Kosten und Corona haben die Organisatoren in den vergangenen Tagen diese Entscheidung gefällt. Die Veranstaltung sei ohne die umfangreiche Beleuchtung und den befeuerten Kasseler Langofen nicht die gleiche, sagten zwei der Organisatoren, Oliver Wolf und Peter Hansen.

Tausende Besucher pilgerten seit zehn Jahren – bis 2019 – jährlich zum überregionalen bekannten Martinsmarkt auf den Adendorfer Dorfplatz. In den beiden folgenden Jahren musste die Veranstaltung wegen der Infektionsgefahr und der kaum erfüllbaren Corona-Auflagen abgesagt werden. Problematisch waren neben der bekannten hohen Besucherdichte die vielen Eingänge zum Markt. Dieselben hätte man nur mit sehr hohem Personalaufwand kontrollieren können, den man als kleines Organisations-Team nicht stemmen konnte. „Erst kam Corona, jetzt die Energiekrise“, fasste Wolf die Gründe für den nun dritten Ausfall in Folge zusammen.

Auch wenn der Nachbau des historischen Töpferofens lediglich einen Bruchteil der Originale misst, fräße er bei der notwendigen Dauerbefeuerung über vier bis fünf Tage rund zehn Kubikmeter Brennholz. „Das ist nach der Preisexplosion nicht nur eine Kostenfrage“, betonten Hansen und Wolf unisono. „Es ist auch kaum vermittelbar, dass in einer Zeit, in der alle Energiesparen müssen, wo sie nur können, eine solche Menge an Heizmaterial für eine Veranstaltung verbraucht wird“, so Wolf. Mit dieser Holzmenge könnte man etwa zwei Einfamilienhäuser je nach Wetterlage den kompletten Winter beheizen.