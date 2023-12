Besondere Ehrung für fleißige Werthhovener Mal eben für 40 Leute kochen

An diese Zeit erinnerte sich Jahn noch lebhaft und dabei leuchteten ihre Augen. Ebenfalls über viele Jahre hat sie die Jugendarbeit begleitet. Im Bürgerverein zählt Jahn zum festen Helferkreis, aber sie setzt sich auch anderweitig ein. „Ich bin politisch interessiert. Es gibt so viele, die meckern, aber wenn ich’s nicht an der richtigen Stelle äußere, kann es ja keiner machen“, sagt sie. So sei sie vor rund zehn Jahren zur Kommunalpolitik gekommen, zuerst als sachkundige Bürgerin, seit zwei Jahren wirke sie nun in der Arbeitsgruppe Integration mit.