Marke geknackt Mathilda war Besucherin Nummer 100.000 im Berkumer Hallenbad

Auf den Badespaß im Berkumer Hallend werden die Besucher im kommenden Jahr aber mindestens drei Monate lang verzichten müssen: Denn die seit Langem geplante Sanierung des Bades steht an, erklärte Enewa-Chef Birkner. Für rund 2,2 Millionen Euro will man sich dabei aus Kostengründen aber weitgehend auf die Erneuerung der Badtechnik wie die Filter konzentrieren, zudem auf die Sanierung der Fliesen. Auf Extras wie einen Mutter-Kind-Anbau soll aus Kostengründen verzichtet werden. „Es geht um die Gewährleistung der Funktionalität“, betonte Birkner: „Wir wollen hier rechtzeitig das im Hallenbad sanieren, was man in Bonn versäumt hat.“