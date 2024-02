Übung für Malteser und Jugendfeuerwehr Rettungsnachwuchs probt in Meckenheim den Ernstfall

Eine Frau läuft unter Schock zu einem Sanitäter der Meckenheimer Malteser, Gesicht und Arme blutverschmiert. Ihr Auto brennt: Und das unmittelbar vor dem Meckenheimer Konrad-Adenauer-Gymnasium, in das der Rauch hineinzieht. Bei der ausbrechenden Panik im Schulgebäude gibt es Verletzte. Weitere Einsatzkräfte rücken an, Malteser und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand, löschen das Auto und betreten gemeinsam die Schule. In der Aula und im Obergeschoss müssen sie Leute versorgen, aber nur notdürftig: Wegen drohender Rauchvergiftung müssen die Betroffenen so schnell wie möglich raus. An eins der Fenster legen die Feuerwehrleute eine Leiter an. Sie kommen auf diesem Weg aber nicht ins Gebäude: Das Fenster, das eigentlich offen sein sollte, lässt sich von außen nicht öffnen.