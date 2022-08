Bauarbeiten vor Abschluss : Mehlemer Straße in Wachtberg ab Oktober wieder befahrbar

Wachtberg Nach monatelangen Verzögerungen befinden sich die Umbauarbeiten auf der Mehlemer Straße in Niederbachem auf der Zielgeraden. Ab Oktober könnte die Straße wieder befahrbar sein. Dann wendet sich die Gemeinde einem anderen Projekt zu.

Rund anderthalb Jahren dauern die Bauarbeiten auf der Mehlemer Straße schon. Im Auftrag der Gemeinde werden die Abschnitte zwischen Mühlenstraße und Gereonstraße – dort in Höhe der Hausnummern 10a, 12 und 14 - aufgewertet. Hintergrund der Maßnahme: Die Gemeinde Wachtberg gestaltet die Mehlemer Straße zwischen Kita und Schule neu. Zudem soll am benachbarten Mehlemer Bach eine Art Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität entstehen. Für den Ort ist das Ganze ein Großprojekt, zumal sowohl die Grundschule, die Drachenfelsschule an der Ecke Langenbergsweg/Mehlemer Straße betroffen ist, wie auch die beiden Kitas Glühwürmchen und Drachenhöhle, die unmittelbar an der Baustelle der Mehlemer Straße liegen.