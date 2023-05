Beschilderungen, Poller und Piktogramme Mehlemer Straße in Wachtberg soll jetzt sicherer werden

Der Vorstand der Kita Drachenhöhle will bei seinen Anstrengungen, die erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltete Mehlemer Straßer in Niederbachem sicherer zu machen nicht locker lassen. Das hatten der Vorsitzende Marek Krawczyk und Vorstandsmitglied Rebecca Demars nach dem abgelehnten Bürgerantrag angekündigt. So sprach Demars das Problem in der vergangenen Woche auch offensiv bei Jörg Schmidt´s (CDU) Reihe „Bürgermeister vor Ort“ in Niederbachem an.