Obstbauern stellen Konzepte in schwierigen Zeiten vor : Mehr Folie und weniger Gift beim Anbau im Ländchen

Wachtberg-Kürrighoven Obstbauern aus Wachtberg stellen ihre Arbeitsweisen in Zeiten von Hitze und Trockenheit vor. Die Verantwortlichen des Familienbetriebs Obsthof Schneider erklären, wie sich der konventionelle Betrieb vielfach natürlicher Mittel bedient und zugleich mit gezielter Wasserwirtschaft dem Klimawandel begegnet.

Wie begegnen Obstbauern in Wachtberg den Herausforderungen in Zeiten von Klimawandel und Wasserknappheit: Vor diesem Hintergrund und auf Anregung der regionalen Vertretung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat Familie Schneider vom Obsthof Schneider eine Plantagenführung für alle Interessierten und die Mitglieder der neuen örtlichen BUND-Gruppe ermöglicht. Auf den Feldern zeigten Katharina und Johannes Quast, wie sich der konventionelle Betrieb vielfach natürlicher Mittel bedient und zugleich mit gezielter Wasserwirtschaft dem Klimawandel begegnet.

Mit knapp 20 Besuchern waren Katharina Quast, Tochter von Stefan Schneider, und ihr Mann in den Feldern unterwegs. Trotz des Anstoßes der Bürger am Anblick der milchig-transparenten Tunnel wird diese Form der Landwirtschaft unter anderem wegen des Klimawandels kaum vermeidbar sein, sagte Johannes Quast. Zum einen schütze das Dach die Kulturen vor zu viel Dauerregen. Andererseits verhindert die Schutzschicht zu starke Verdunstung und damit die Austrocknung der Böden in langen Trockenphasen. Kombiniert mit gezielter Tröpfchenbewässerung inklusive täglicher Bodenfeuchtigkeitsmessungen bietet das ungeliebte Plastik auf dem Feld die Basis für einen sehr sparsamen Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser. Gegen ungünstigen Starkregenwasserablauf bewährten sich in der jüngeren Vergangenheit Grasstreifen zwischen den Tunneln und bei Neuanlagen eine quer zum Hang liegende Aufbaustruktur.