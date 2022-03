enewa bietet Solar-Pachtmodell an : Mehr Photovoltaik für Wachtberger Dächer

Neue Energiegenossenschaft : Bürger in Friesdorf setzen auf eigene Stromversorgung In Friesdorf haben 16 Mitstreiter die „Friesdorfer-Energie-Genossenschaft eG“ gegründet. Sie wollen es so möglichst vielen Bürgern ermöglichen, sich an der Energiewende zu beteiligen. Zudem sollen Hauseigentümern bürokratische Hürden genommen werden.