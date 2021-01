Unfall zwischen Meckenheim und Wachtberg : Mit Biokompost beladener Anhänger kippt um

Adendorf Aufgrund des Gegenverkehrs geriet ein Traktorfahrer mit seinem Gespann auf der Fahrt nach Fritzdorf in den weichen Untergrund neben der Straße. Die Folge: Der Anhänger mit 15 Tonnen Biokompost kippte um.

Ein mit rund 15 Tonnen Biokompost beladener Anhänger eines Traktors ist am Mittwochmittag umgekippt. Gegen 14.20 Uhr war der Traktor von Miel in Richtung Fritzdorf unterwegs. Kurz vor Adendorf geriet das Gespann aufgrund von Gegenverkehr mit den Reifen in den weichen Untergrund neben der Straße. Der Anhänger sackte seitlich weg und kiptte mitsamt rund 15 Tonnen Biokompost um.