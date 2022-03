Auszeichnung für Auszubildenden von Wachtberger Betrieb : Mit Talent zum Kammerbesten

Wachtberg-Niederbachem Die Handwerkskammer Köln hat einen Zahntechniker-Gesellen von einem Wachtberger Betrieb ausgezeichnet

Für Westphalen war es zunächst ein Aufenthalt im Biergarten, der die Sache ins Rollen brachte. Er wollte eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten, aber der dort herrschende Ton machte ihn irgendwie unglücklich. Da kam er mit Bastian und Katja Flemmer beim besagten Biergarten-Besuch ins Gespräch und ihm wurde zunächst ein Job für Botenfahrten in der Dental Manufaktur Flemmer in Wachtberg-Niederbachem angeboten.

Wer sich für den Beruf des Zahntechnikers interessiert, sollte zunächst ein Praktikum bei einem der Betriebe in der Region absolvieren, um festzustellen, ob dies der passende Beruf werden könnte. Ansonsten kann man sich auch ganz normal in Betrieben bewerben, wobei vernünftige Bewerbungsunterlagen dazu wichtig sind. Für Vermittlungsangebote steht auch die Handwerkskammer zur Verfügung. Die Abteilung „Karrierewerkstatt“ bietet hierfür breite Unterstützungsmöglichkeiten (Lehrstellenbörse etc.) an. Nähere Informationen gibt es unter anderem unter www.hwk-koeln.de.

Zudem darf Westphalen mit den weiteren Kammerbesten aus den anderen Ausbildungsberufen im Juni 2022 an einer Studienexkursion nach Schottland teilnehmen. „Da freue ich mich ganz besonders drauf“, sagte er bei der Ehrung. Im Rahmen der Übergabe der Besten-Urkunden, die pandemiebedingt erst jetzt und dann nur im kleinen Kreis stattfand, erwähnten Bastian und Katja Flemmer: „Wir bilden in zweiter Generation aus – insgesamt seit 1974. Kai Westphalen bildet mit seinem Prüfungserfolg die Spitze von den bislang schon zahlreichen guten bis sehr guten Azubis, die wir hatten.“

Die Chancen, übernommen zu werden, sind sehr gut – wie fast überall im Handwerk. Westphalen bekam wenig überraschend sofort bei seinem Ausbildungsbetrieb ein Übernahmeangebot für eine Festanstellung, nahm dieses an. In Kürze wird er von Rolandswerth aus in seine erste eigene Wohnung nach Mehlem ziehen. Kais Bruder, Max Westphalen, absolvierte übrigens vor einigen Jahren die Ausbildung zum Elektroniker für System- und Anlagentechnik in Bad Godesberg, wurde ebenfalls am Ausbildungsende als Kammerbester seines Ausbildungsjahrgangs gefeiert.