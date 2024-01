Wachtberger Nachbarschaftstische Mitstreiter fürs Essen in netter Gesellschaft gesucht

„Wir haben nun eine Fokusgruppe gegründet,“, sagt Wachtbergs Ehrenamtskoordinatorin Katja Ackermann. Zu der gehört neben Philippi auch jemand von der Seniorenunion. Alle waren sich einig, das Projekt in Wachtberg umzusetzen. So ist nun jeder zu einer ersten Informationsveranstaltung am Dienstag, 30. Januar eingeladen – von 15.30 bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Berkum. Eine Referentin der Bagso wird dann allen, die sich dafür interessieren, die Nachbarschaftstische erklären: Wie soll so etwas laufen, was braucht man dazu?