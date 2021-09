100 Jahre Ehrenmal Wachtberg : Mittelpunkt für die Bevölkerung

Mit einer Prozession danken die Bewohner des Drachenfelser Ländchens seit 1946 für die Verschonung ihrer Dörfer in den Weltkriegen. Foto: HÜLLEN/REPRO: HÜLLEN

WACHTBERG Vor 100 Jahren wurde das Wachtberger Ehrenmal eingeweiht. Im Laufe der Jahrzehnte hat es seinen Charakter geändert.



Historische Aufnahmen zeigen eine schier endlose Menschenmasse, die sich in langsamem Tempo Richtung Wachtberg bewegte, das Siebengebirgspanorama im Rücken. Es war der 18. September 1921, und Anlass dieser wohl größten Massenversammlung in der Geschichte der Gemeinde Wachtberg war die Einweihung des Kriegerdenkmals der damaligen Bürgermeisterei Villip.

100 Jahre später, an diesem Samstag, wird die Feier etwas kleiner ausfallen. Schon allein wegen der Corona-Situation. Um 15 Uhr gibt es eine ökumenische Andacht, gefolgt von Kranzniederlegung und Ansprachen. Gedacht wird damit eines Bauwerks, das dank der jährlich hierhin führenden Prozession zu einem identitätsstiftenden Ort und 1969 auch zum Namensgeber der heutigen Gemeinde Wachtberg geworden ist.

Jubiläumsfeier Ökumenische Andacht und Kranzniederlegung Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 18. September, um 15 Uhr am Ehrenmal mit einer ökumenischen Andacht mit anschließender Kranzniederlegung. Der Wachtberger Historiker Frank Hüllen (unser Gastautor) wird die Geschichte erläutern. Beim gemütlichen Beisammensein – musikalisch begleitet durch die Berkumer Dorfmusikanten und ein Duo von Marios Musikschule – verwöhnen die Berkumer Möhne mit selbst gebackenem Kuchen, das Wein Cabinet Briem bietet Getränke und Flammkuchen und der Snow-Ice-Wagen leckere Eisvariationen an. Am Ehrenmal stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Parkmöglichkeiten gibt es am Schulzentrum und auf dem Rathausparkplatz. Von dort gelangt man zum Ehrenmal. es

Dabei waren die Anfänge durchaus schwierig. Schon 1915 hatte Bürgermeister Wilhelm Hackenbroch den ehrgeizigen Plan zum Bau einer Gedenkstätte gefasst. Auch der reichste Bürger der Gemeinde, Theodor von Guilleaume auf Burg Gudenau, war schnell als Förderer gewonnen und stellte sogar den Kontakt zu dem renommierten Kölner Architekten Franz Brantzky (1871-1945) her. Dieser ist heute vor allem als Erbauer der Möhnetalsperre in Erinnerung, um 1910 jedoch gehörte er zu den absoluten Stararchitekten des Rheinlands, bekannt durch seine Villen- und Museumsbauten.

Brantzky erstellte bis Februar 1916 den Entwurf für eine Anlage, die anlässlich der Grundsteinlegung wie folgt beschrieben wurde: „Von Bäumen umstanden, hebt sich eine niedrige ringförmige Mauer, die ihren Abschluss in einer noch später zu errichtenden Kapelle findet. In diesen Kreis sind 14 Stationen des Leidensweges Christi, einfache Steinblöcke, aufgestellt. Die Steine tragen die Namen der gefallenen Krieger der 14 Gemeinden der Bürgermeisterei. Die ganze Anlage fügt sich harmonisch in den Charakter der Landschaft ein und vermeidet jeden überflüssigen und sinnwidrigen Prunk.“

Feierlich eingeweiht wurde das Ehrenmal in Wachtberg 1921. Foto: HÜLLEN/REPRO: HÜLLEN

An diesem Punkt jedoch griff der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Karl Hefferich, in das Geschehen ein. Wohl getrieben von der Befürchtung, dass der Bau eines Gefallenen-Ehrenmals inmitten noch anhaltender Kämpfe die Moral der Truppe untergraben könne, verfügte er, dass der Bau von Kriegerdenkmälern der Zeit nach dem Friedensschluss vorbehalten bleiben müsse. Damit war Hackenbrochs Plan zunächst auf Eis gelegt. Mehr als zwei Jahre musste er dem Vernehmen nach die halb fertigen Kreuzwegstationen im Bürgermeisteramt lagern.

Erst im März 1919 wurde durch einen entsprechenden Erlass der preußischen Regierung der Weg zum Weiterbau frei. Und nun ging alles ganz schnell: Karl Bleibtreu, Besitzer des Berkumer Domsteinbruchs, stellte das Material zur Verfügung, während die Familie von Guilleaume zwei Drittel der Baukosten übernahm. Im Mai 1921 fand die Grundsteinlegung statt, der bereits am 18. September die feierliche Einweihung folgte. Es war wohl das größte Volksfest, das Wachtberg jemals erlebt hat: „Bereits in den Vormittagsstunden, in denen in sämtlichen Pfarreien der Bürgermeisterei feierliche Gottesdienste stattfanden, konnte das Ländchen eine große Zahl von Gästen bei sich aufnehmen, denen sich in den frühen Nachmittagsstunden eine Menge anschloss, die nach Tausenden gezählt werden konnte.“