Verkehrssicherheit in Wachtberg Mögliche Änderung der Buslinie 857 bereitet in Oberbachem Sorgen

Doch es war nicht alles Gold, was glänzte. An der Abbiegespur Werthhovener Weg hat es laut Teichner früher immer wieder schwere Unfälle gegeben, „weil der Abbieger zum Überholen missbraucht wurde“. Der sei dann in den 1980er Jahren weggenommen worden. Eine Verkehrsinsel sorgt dafür, dass niemand mehr waghalsige Manöver wagt. Doch immer noch werde die L 123 nicht richtig als Ortsdurchfahrt wahrgenommen, „sondern als Durchgangsstraße“, so der Politiker. Er plädiert dafür, künftig unbedingt was für die Sicherheit der Fußgänger zu tun, am besten nahe der Haltestelle Raiffeisenbank. Die Leute müssten unbedingt geschützt werden.