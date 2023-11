Karneval in Wachtberg Musik und Tanz zum rheinischen Jubiläum in Fritzdorf

Die weiteren Termine der Grün-Gelben für die neue Session stehen bereits fest. Die große Kostümsitzung findet am 27. Januar 2024 ab 18.30 Uhr statt. Einen Tag später, am Sonntag, 28. Januar, folgt die Kindersitzung. Der jecke Nachwuchs trifft sich um 15 Uhr in der Sporthalle Fritzdorf zu. Generationsübergreifend wird in Fritzdorf traditionell bei der Weibersitzung gefeiert, die an Weiberfastnacht, 8. Februar, um 15 Uhr beginnt. Raus auf die Straßen geht es am Samstag, 10. Februar, beim Karnevalszug, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzt. Zur „After Zoch Party“ treffen sich die Fritzdorfer anschließend in der Sporthalle.