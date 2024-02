David Heide aus Gimmersdorf kocht für VOX Nach dem Perfekte Dinner am liebsten zum Henssler

Wie geht Wettkampf, wenn sich alle so gut verstehen? Er rücke tatsächlich ein wenig in den Hintergrund, sagt David Heide aus Gimmersdorf. Er war einer der Fünf, die vor wenigen Tagen bei der Bonner Runde des Perfekten Dinners mitkochte. Am Ende machte er mit 35 Punkten den zweiten Platz. Reizvoll war es trotzdem, da alle die Kochkünste des jeweiligen Gastgebers zu schätzen wussten. Keine leichte Aufgabe, denn beim Braten, Backen und Schnibbeln turnen auch noch jede Menge Leute vom Fernsehen um einen herum. Heide erzählt, wie das geht und was er als nächstes vorhat.