Sommerfest in Wachtberg-Werthhoven Nach den Ferien zum Dorfzirkus

Die Vorfreude ist groß: Familien legen ihren Urlaub so, dass sie am letzten Wochenende der Ferien wieder zu Hause sind. Nicht nur die Werthhovener haben sich Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, im Kalender rot angestrichen, auch die Freunde aus den Dörfern rundherum. Und wenn von weiter her noch jemand zum Sommerfest kommen möchte, sind auch diese Gäste willkommen. Das sagt Thomas Franz, Kassierer im Bürgerverein Werthhoven.