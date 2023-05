Landwirt in Wachtberg Eierdiebe sorgen dafür, dass der Hofladen Luhmer nachts geschlossen bleibt

Die „Kasse des Vertrauens“ im Hofladen von Sebastian Luhmer in Niederbachem bleibt nachts geschlossen. Diebstähle, vor allem von Eiern und Wechselgeld, sind zum echten Problem für den Biobauern geworden. Er will jetzt Diebstähle sofort bei der Polizei anzeige, was er bislang mit Blick auf die dem Anschein nach jungen Täter nicht getan habe, berichtete Luhmer.