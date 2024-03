Zum Jahresbeginn 2024 Nach Wachtberg kommen weniger Geflüchtete

Die Flüchtlingssituation in Wachtberg hat sich etwas entspannt. „Im Augenblick ist es relativ ruhig“, sagt Bürgermeister Jörg Schmidt. In den vergangenen Monaten hatte es etwas anders ausgesehen: Die Zahl der Menschen, die die Bezirksregierung der Gemeinde zugewiesen hatte, sei „stetig und rapide“ gestiegen, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur. Als Grund für die derzeitige Entspannung gibt Schmidt an, dass NRW in letzter Zeit mehr Kapazitäten in den Unterkünften des Landes hat und dass weniger Menschen nach Deutschland kamen. Dadurch habe sich der Druck verringert, die Geflüchteten direkt an die Kommunen weiterzuleiten.