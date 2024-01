Projekt Nachbarschaftstisch läuft an Kochen gegen Einsamkeit mit und für Senioren in Wachtberg

Ebendieser Situation will das Projekt entgegenwirken, bekräftigte Bürgermeister Jörg Schmidt. Genau 30,1 Prozent der Wachtberger seien mehr als 60 Jahre alt, so Schmidt. Viele davon lebten allein. Mit den Nachbarschaftstischen entstehe „ein bisschen mehr Gemeinschaft“. Josy Duell aus Adendorf war zur Informationsveranstaltung gekommen, weil sie mehr über das Projekt wissen wollte. „Wie das aufgezogen werden soll und wie viel Zeit man zur Verfügung haben sollte“, habe sie interessiert. Die Wachtbergerin Andrea Neu hatte schon ein konkreteres Bild. Ihr fielen mögliche Gäste aus ihrer Straße ein. „Wenn man es schafft, das zu etablieren, wäre das klasse“, so die Ließemerin Brigitte Bartesch. Weil sie in der Regel vegetarisch kocht, schwebte ihr als erstes mögliches Gericht ein Auflauf vor.