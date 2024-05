Projekt Nachbarschaftstische Wachtberg sagt der Einsamkeit den Kampf an

Die Unverbindlichkeit, so ist die Hoffnung, verspreche eine rege Teilnahme. So will man an genau diejenigen rankommen, die es am meisten betrifft. Nun haben auch die Gastgeber einen Rahmen erhalten, sich auszutauschen und von ihrer Erfahrung zu berichten. Ein erstes Treffen zusammen mit den Organisatoren fand jüngst statt. Einmal im Quartal will man sich wiedersehen, nächstes Mal am 4. Oktober ab 15.30 Uhr im Köllenhof am Marienforster Weg 14. Philippi und auch Ehrenamtskoordinatorin Katja Ackermann freuen sich über viele weitere Mitstreiter.